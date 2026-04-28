 Samsung Galaxy S25 FE ha una super fotocamera, 256GB ed è in offerta al 20%
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Samsung Galaxy S25 FE ha una super fotocamera, 256GB ed è in offerta al 20%

Ottima occasione su Amazon per avere il Samsung Galaxy S25 FE da 256GB, con straordinaria fotocamera, in offerta al 20%.
Samsung Galaxy S25 FE ha una super fotocamera, 256GB ed è in offerta al 20%
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Ottima occasione su Amazon per avere il Samsung Galaxy S25 FE da 256GB, con straordinaria fotocamera, in offerta al 20%.

Approfitta anche tu di questa ottima occasione per ottenere uno degli smartphone più interessanti degli ultimi tempi a un prezzo davvero molto interessante. Se fai alla svelta oggi puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy S25 FE da 256 GB a 660 euro, invece che 829 euro.

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Samsung Galaxy S25 FE: un best buy a questa cifra

Il Samsung Galaxy S25 FE è un ottimo smartphone e quindi a questo prezzo è da prendere al volo, senza pensarci un attimo di più. Ha un generoso e luminoso display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz. Pesa solo 190 grammi, ha uno spessore di appena 7,4 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

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Offre prestazioni straordinarie, grazie al potente processore Exynos 2400 a 4 nm che viene alimentato da 8 GB di RAM. Troviamo poi una memoria interna bella grande da 256 GB ed è anche dual SIM. Con la fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP con zoom ottimo 3x puoi scattare foto eccezionali senza sforzo. E gode di una batteria con capacità da 4900 mAh che ha la ricarica cablata da 45 W e wireless da 15 W.

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Una grade offerta da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sparisca nel nulla vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 FE da 256 GB a 660 euro, invece che 829 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 28 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
28 apr 2026
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