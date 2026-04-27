 Il Pixel 10 Pro XL è un regalo con questa offerta rapida su Amazon
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Il Pixel 10 Pro XL è un regalo con questa offerta rapida su Amazon

Il Google Pixel 10 Pro XL è la scelta perfetta per chi cerca un'esperienza Android Stock, oggi in regalo con questa offerta rapida su Amazon.
Il Pixel 10 Pro XL è un regalo con questa offerta rapida su Amazon
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Il Google Pixel 10 Pro XL è la scelta perfetta per chi cerca un'esperienza Android Stock, oggi in regalo con questa offerta rapida su Amazon.

Il Google Pixel 10 Pro XL è uno smartphone top di gamma in grado di regalare un’esperienza utente davvero pazzesca. Prestazioni, potenza, velocità e software sono a livelli altissimi. Con Android Stock tutto è ancora più avvincente e la stretta interconnessione con Gemini e le applicazioni del tuo dispositivo rende la vita ancora più facile. Oggi è in regalo su Amazon a soli 899 euro, invece di 1299 euro.

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Si tratta di un risparmio pari a 400 euro! Inoltre, grazie ad Amazon puoi decidere di pagare in 12 rate a tasso zero a partire da soli 74,92 euro al mese. Niente male vero? Ti basta un click prima di metterlo in carrello. Ma ti consigliamo di essere particolarmente veloce perché si tratta di un’offerta a vendita rapida che potrebbe terminare da un momento all’altro, lasciandoti a mani vuote.

Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8

Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8″ – Grigio argento, 256GB

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La versione in promozione è quella da 256GB di spazio di archiviazione. Con il display Super Actua da 6,8 pollici ti assicuri una visione dei contenuti di altissima qualità, senza limiti né rinunce. I colori sono estremamente vivaci e i dettagli incredibilmente precisi. Inoltre, la batteria offre un’autonomia di oltre 24 ore. Nella colorazione argento è super elegante e il design è piacevole da tenere in mano.

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Le fotocamere professionali offrono un supporto eccellente per scattare foto e video di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, il chip assicura processi rapidi, prestazioni eccellenti e fluidità estreme. Assicurati un’esperienza da urlo ogni volta che usi il tuo smartphone. Acquista adesso l’incredibile Google Pixel 10 Pro XL a soli 899 euro su Amazon!

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Pubblicato il 27 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
27 apr 2026
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