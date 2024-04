Samsung Galaxy Tab A9+ sotto 200€ su Amazon: TABLET IMPERDIBILE

Cerchi un tablet facile da utilizzare, performante e comunque dal prezzo più accessibile? L’offerta perfetta per te è ora disponibile su Amazon e riguarda il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ lanciato sul mercato nel 2023. La promozione proposta dal gigante dell’e-commerce rilancia il device al 30% in meno, portandolo così sotto la soglia dei 200 euro. Scopri le specifiche e valuta l’acquisto!

Samsung Galaxy Tab A9+ scontato su Amazon: tablet pratico ed economico

Disponibile negli store online e retail dal dicembre 2023, questo tablet adotta uno stile moderno e un display raffinato da 11 pollici, TFT LCD PLS, con bordi leggermente spessi e una scocca in metallo color Grafite o Blu Navy. In ogni condizione di luce potrai goderti film, serie TV e video sui social, ascoltando anche l’audio grazie ad altoparlanti dinamici di qualità, per una chiarezza e una profondità strabilianti.

Samsung Galaxy Tab A9+ include sotto la scocca 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna ampliabile fino a 1TB, dove potrai custodire tutti i tuoi file in alta risoluzione. Il chipset Qualcomm Snapdragon in dotazione, con il kit memoria citato e la batteria da 7.040 mAh, offre ottime capacità prolungate di multitasking, consentendoti anche di controllare 3 app aperte simultaneamente suddividendo lo schermo.

Il risultato è un tablet Samsung imperdibile nella fascia medio-bassa, ora venduto a 182 euro al posto di 259 euro, con consegna gratuita anche in un giorno e pagamento completabile in più rate con Cofidis selezionando l’apposita opzione al checkout.