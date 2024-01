Samsung Galaxy Tab S7 FE scende al MINIMO STORICO su Amazon: approfittane!

Tra le tante offerte di giornata presenti su Amazon, oggi ti abbiamo proposto tanti smartphone dai design e dai prezzi piuttosto differenti. A spiccare è indubbiamente il Samsung Galaxy S24 Ultra da 1TB a 240 euro in meno, ma attenzione anche agli altri prodotti del marchio sudcoreano. Ad esempio, sapevi che anche il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE è in offerta a 60 euro in meno? Non solo: questo sconto porta il device al prezzo minimo storico!

Non perderti Samsung Galaxy Tab S7 FE in sconto!

Su Amazon ora puoi trovare Samsung Galaxy Tab S7 FE a un ottimo prezzo, ma quali sono le sue specifiche? Anzitutto, il design raffinato della scocca con bordi non troppo spessi porta un display da 12,4 pollici come protagonista assoluto, luminoso e caratterizzato da colori veramente brillanti. Il comparto sonoro firmato AKG con audio Dolby Atmos permette quindi di vedere film e serie TV con una qualità davvero altissima!

Il processore Snapdragon in dotazione permette di giocare e visualizzare contenuti in modo veloce e senza interruzioni, gestendo eccellentemente il multitasking. A gestire il tutto è poi la batteria da 10.090 mAh, seguita sotto la scocca da 256 GB di archiviazione interna e 6 GB di RAM. Naturalmente, il sistema operativo è Android.

Ma quanto costa esattamente? 449 euro al posto di 559,18 euro, con consegna gratuita anche in un giorno e pagamento effettuabile a rate. Trattandosi del prezzo più basso registrato su Amazon, anche secondo lo storico di Keepa, si tratta di un affare imperdibile. Se ti serve un tablet, non perdertelo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.