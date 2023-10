Samsung Galaxy Tab S9 FE: SUBITO IN SCONTO con le Offerte Prime (-11%)

Seppur non direttamente collegato alla Festa delle Offerte Prime, non possiamo non segnalarti questo fantastico sconto sul nuovo Samsung Galaxy Tab S9 FE che puoi portarti a casa a soli 549 euro invece di 619.

Una grande occasione da non perdere su un tablet completo per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. E adesso ti spiegheremo perché.

Samsung Galaxy Tab S9 FE in offerta: la scheda tecnica

Il tablet include la S Pen, resistente all’acqua, nella confezione. Con la S Pen, puoi disegnare e scrivere liberamente, esplorare le tue passioni artistiche e lavorare con app professionali. La S Pen Creator Edition ti offre un’esperienza di scrittura e disegno ancora più avanzata.

Niente più preoccupazioni per la visibilità sotto il sole diretto. Grazie alla funzione Vision Booster, il Galaxy Tab S9 FE garantisce una visibilità ottimale anche in ambienti luminosi. Il display offre contrasto e colori perfetti sia in studio che all’aria aperta.

Il display con refresh rate a 90Hz garantisce una visione fluida dei contenuti, che tu stia guardando serie TV, navigando sul web o modificando video. Inoltre, Galaxy Tab S9 FE protegge i tuoi occhi con emissioni di luce blu ridotte, il che significa una visione confortevole anche per lunghi periodi.

Il Galaxy Tab S9 FE è progettato per resistere a ogni contesto. Con una batteria a lunga durata, una scocca in metallo e una classificazione IP68 che protegge sia il tablet che la S Pen da acqua e polvere, puoi liberare la tua creatività ovunque tu vada, senza preoccuparti di danni.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Samsung Galaxy Tab S9 FE a un prezzo incredibile durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon. Ecco la tua occasione di esplorare un mondo di creatività e intrattenimento con uno dei migliori tablet sul mercato.

