Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Buds2 GIÀ SCONTATI su Amazon

Nel giorno stesso della loro presentazione, i nuovi smartwatch e auricolari di Samsung sono già disponibili per il preordine su Amazon: a rendere il tutto ancora più interessante è lo sconto fino a 70 euro offerto a chi sceglie di acquistare subito Samsung Galaxy Watch4 (anche in versione Classic) o Galaxy Buds2.

50 euro di sconto su Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Buds2

Per quanto riguarda Galaxy Watch4, si tratta di uno dei dispositivi più avanzati della sua categoria, con a bordo il sistema operativo WearOS e interfaccia personalizzata One UI Watch. Offre funzionalità avanzate soprattutto per quanto riguarda il controllo dei parametri biometrici grazie alla dotazione del sensore BioActive che monitora frequenza e attività cardiaca, livello di saturazione e pressione sanguigna. C'è anche il modulo LTE opzionale. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Gli auricolari true wireless Galaxy Buds2 integrano invece un sistema per la cancellazione attiva del rumore e un design perfezionato rispetto alla generazione precedente. Anche in questo caso, tutte le altre informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

La data di consegna, con spedizione gratuita, è garantita al day one del 6 settembre. Questi i link per il preordine e i codici da inserire in fase di acquisto per ottenere lo sconto immediato fino a 70 euro.