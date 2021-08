Senza troppi preamboli, oggi hai la possibilità di acquistare Xiaomi Mi TV Stick al prezzo di soli 29,99 euro con spedizione inclusa e gratuita. Lo sconto è di ben 20,00 euro rispetto al prezzo di listino: l'unica cosa che devi fare è non perdere tempo e approfittare dell'occasione su eBay prima che sia troppo tardi.

Super sconto per Xiaomi Mi TV Stick: l'occasione su eBay

Il device non ha bisogno di presentazioni: tra i migliori della categoria, basta inserirlo nella porta HDMI del televisore e si è pronti a godersi tutti i contenuti di Netflix, Prime Video, Infinity, Rai Play, Spotify, YouTube, YouTube Music, DAZN, Disney+ e delle altre più importanti piattaforme di streaming. In dotazione anche il telecomando con microfono per interagire con l'Assistente Google. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di allungare le mani su Xiaomi Mi TV Stick al prezzo di soli 29,99 euro. Come già dello la disponibilità è immediata con spedizione gratuita. Il prodotto è nuovo, si trova in Italia e l'affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 140.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.