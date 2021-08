Samsung Galaxy Book: prezzo MAI VISTO su Amazon!

Tra i numerosi notebook in offerta su Amazon c'è anche il Samsung Galaxy Book uscito appena qualche mese fa. Amazon propone la versione con processore Intel Core i3 e colore Mystic Blue al prezzo di 521,55 euro invece di 709 euro. Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia, ma affrettatevi perché l'offerta potrebbe terminare presto.

Samsung Galaxy Book: caratteristiche principali

Il Samsung Galaxy Book ha un design piuttosto gradevole, un telaio in alluminio e cornici abbastanza sottili intorno allo schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i3 di undicesima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Il notebook ha un secondo slot, quindi è possibile aggiungere un altro SSD con capacità fino a 1 TB per non rischiare di restare senza memoria.

La batteria integrata offre un'autonomia superiore alle 10 ore. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Il Galaxy Book può essere acquistato al prezzo di 521,55 euro, invece di 709,00 euro (sconto del 23% più riduzione di 27,45 euro al check-out).