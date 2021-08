Il decoder DVB-T2 che sembra una pendrive (SCONTO)

Se stai cercando un dispositivo economico e multifunzionale, capace di andare oltre le caratteristiche dei normali decoder DVB-T2, puoi prendere in considerazione questo modello di Trevi: non si limita a ricevere i canali del nuovo digitale terrestre, ma fa molto di più come vedremo a breve. A renderlo ancora più interessante è lo sconto del 20% sul prezzo di listino proposto oggi su Amazon.

Molto più di un decoder per il digitale terrestre: l'offerta

È dotato di una porta USB che gli consente di svolgere anche i compito di media player (per video, immagini e musica) e di registratore (per salvare i programmi su una chiavetta). Le dimensioni sono davvero compatte, tanto da poter essere nascosto dietro al televisore: 3,8×11,5×1,7 centimetri. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il decoder DVB-T2 multifunzionale di Trevi garantisce il pieno supporto alla risoluzione Full HD. Oggi lo puoi acquistare al prezzo di soli 32,00 euro invece di 39,90 euro, approfittando dell'offerta su Amazon, con spedizione gratuita e immediata.