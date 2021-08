Chelsea-Villareal (UEFA Super Cup): guardala in streaming su Prime Video

Alle ore 20:30 di questa sera Chelsea e Villareal scenderanno in campo al Windsor Park di Belfast per contendersi la UEFA Super Cup, trofeo disputato con una finale a gara singola tra le squadre vincitrici della Champions League e dell'Europa League. Puoi guardarla in streaming su Amazon Prime Video.

UEFA Super Cup: Chelsea-Villareal gratis per gli abbonati Prime

Tutto ciò di cui hai bisogno per assistere alla sfida tra le formazioni guidate da Jorginho e Gerard Moreno è un abbonamento ad Amazon Prime, lo stesso che con tutta probabilità già utilizzi per acquistare online i prodotti dello store e riceverli a casa gratuitamente: non serve alcuna spesa extra. Se invece non sei in possesso della sottoscrizione, approfitta subito della possibilità provarlo gratis per 30 giorni.

Il match decisivo per la UEFA Super Cup sarà trasmesso in diretta con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, come già detto in esclusiva su Prime Video.