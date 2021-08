La migliore smart band del mercato, ad un prezzo mai visto prima: Xiaomi Mi Band 6

Quello che vi suggeriamo oggi è uno degli accessori che riscuote più successo sul mercato ormai da anni. Stiamo parlando della Xiaomi Mi Band 6, ultima incarnazione della smart band cinese che offre interessanti novità, insieme ad un ventaglio di funzionalità ricco e ben collaudato. Oggi Amazon la propone al prezzo più basso mai registrato dal lancio.

Smart band Xiaomi Mi Band 6: caratteristiche tecniche

Questa smart band è uno dei fiori all’occhiello di Xiaomi, perché unisce utilità, qualità e funzionalità ad un prezzo estremamente contenuto. Si tratta di un orologio con schermo AMOLED da 1,56” full screen, il 49% più grande rispetto al precedente modello. Con una risoluzione di 326 PPI rappresenta uno dei display migliori per questo tipo di prodotto, con un’ottima visibilità anche alla luce diretta del sole. Molto interessante il nuovo cinturino in TPU antibatterico. Il materiale, infatti, contiene al suo interno degli agenti antibatterici Ag+ che proteggono la pelle dai germi.

Non manca naturalmente il sensore di battito cardiaco, con monitoraggio continuo per avere sempre sotto controllo la propria attività. Presente anche il saturimetro, in grado di controllare l’ossigenazione del sangue. Quest’ultima è una feature decisamente utile durante gli allenamenti, il sonno o i riposini. Le modalità di allenamento sono ben 30, ed includono anche Zumba e Pilates. Ottima la resistenza all’immersione fino a 5 ATM (50 metri) che permette di monitorare anche il nuoto senza alcun rischio per il dispositivo. Alla parte sportiva, si affiancano poi alcune funzioni smart come le notifiche che permettono di visualizzare le chiamate in arrivo e leggere messaggi ed SMS. Un’ottima alternativa ai classici smartwatch, per chi desidera un dispositivo essenziale, ma completo di tutto ciò che serve per la vita quotidiana.

Grazie ad uno sconto del 22% la Mi Band 6 nella versione italiana, è acquistabile su Amazon a soli 34,99 euro, prezzo più basso mai registrato.