Windows lento? Nessun problema ci pensa Ashampoo WinOptimizer 19

Oggi vogliamo proporti un ulteriore software di Ashampoo. In questo caso si tratta di un’utility decisamente comoda per ottimizzare il sistema operativo in maniera estremamente semplice e veloce. Si tratta di Ashampoo WinOptimizer 19, una delle pietre miliari della società, oggi proposto ad un prezzo semplicemente eccezionale.

Ashampoo WinOptimizer: caratteristiche

Per la privacy

WinOptimizer è una suite pensata per raggiungere il massimo delle prestazioni su PC Windows, con alcuni piccoli interventi di routine. Non solo, il software è progettato anche per migliorare sensibilmente la privacy, soprattutto per gli utenti Windows 10. Con la sua ultima versione del sistema operativo, infatti, Microsoft ha aumentato notevolmente il monitoraggio degli utenti e dei loro dati. Dalle informazioni sulla navigazione, all’utilizzo generale del sistema, Windows 10 registra e tiene traccia di tutto ciò che facciamo con il nostro computer. A tal proposito, Privacy Manager provvede all’eliminazione dei dati di navigazione ed al blocco della telemetria di Windows 10. Con 13 categorie e 73 diverse impostazioni, WinOptimizer ti permette di riprendere il pieno controllo della tua privacy.

Per le prestazioni

Come premesso, però, il software è pensato per le prestazioni, migliorando quindi la velocità e reattività generale del sistema. Questo avviene grazie ad un pannello che permette di gestire, in modo piuttosto intuitivo, tutte le preferenze critiche di Windows. Un esempio sono i programmi all’avvio e quelli in background che tendono a rallentare in maniera evidente il sistema. Grazie al pannello di WinOptimizer verranno segnalate le applicazioni inutili che si avviano automaticamente all’accensione, e decidere quindi di disattivarle. Allo stesso modo, grazie a Registry Cleaner, potrai eliminare tutti i dati spazzatura che occupano spazio sul disco. Quest’operazione si rivela fondamentale dopo la disinstallazione dei programmi, che lasciano file inutili all’interno dei registri. Insomma, le possibilità sono infinite e permettono di ottenere un sistema veloce e reattivo in ogni circostanza. Se tutto questo non bastasse, una sola licenza permette l’installazione del software su ben 10 PC. Questo garantisce che l’intera flotta di computer perfettamente ottimizzata in pochi clic.

Grazie ad uno sconto del 40% sul prezzo di listino, WinOptimizer può essere acquistato direttamente dal sito di Ashampoo a soli 29,99 euro per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.