Samsung Galaxy Watch4: oggi su Amazon fate l'AFFARONE a soli 124€

Samsung Galaxy Watch4: il compagno perfetto per lo sport e la salute

Sebbene non sia l’ultima novità sul mercato degli smartwatch Samsung, visto che siamo ormai alla sesta generazione e già una settima è rumoreggiata, le differenze con l’ultimo modello sono davvero trascurabili.

Il Samsung Galaxy Watch4 vanta uno schermo sAMOLED da 1.2 pollici e una risoluzione di 450 x 450 pixel, tutto racchiuso in una cassa in acciaio inossidabile per una resistenza senza pari. Questo smartwatch non solo rileva automaticamente la vostra attività fisica tra oltre 90 esercizi disponibili, ma fornisce anche tutti i dati dettagliati per avere tutto a portata di mano e confrontarli nel tempo. Inoltre se siete tipi competitivi, potete sfidare amici e parenti o partecipare a gare online per una dose extra di motivazione e carica giornaliera.

Oltre allo sport, di grande importanza anche la vostra salute con sensori di alta qualità che permettono di misurare la composizione corporea, controllare la pressione sanguigna e il ritmo cardiaco. Non si ferma nemmeno di notte dato che permette di monitorare il sonno con analisi avanzate e consigli personalizzati per migliorare la qualità del riposo. Tutto è a portata di schermo, ma comunque collegarlo al vostro smartphone tramite Bluetooth è davvero semplicissimo.

Non ne avrete comunque bisogno perché con il GPS integrato e una batteria capace di durare per ben 2 giorni con una sola ricarica, ogni attività potrà essere svolta lasciando il vostro smartphone a casa o nello spogliatoio. Vi consigliamo di sbrigarvi a correre su Amazon perché le scorte stanno terminando. Solo oggi, quindi, potete acquistare lo splendido Samsung Galaxy Watch4 da 40mm a 124 euro con tanto di possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis. Correte, non lasciatevi sfuggire questa occasione!