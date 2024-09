SAMSUNG, monitor Curvo da 27" e FHD: visione celestiale in sottocosto

Un monitor che messo sulla scrivania fa la differenza. Con Samsung vieni avvolto dai contenuti in tutti i senti grazie al display curvo e alla tecnologia avanzata proposta dal brand. Il modello in questione è il S36C e ti offre uno schermo da 27 pollici in risoluzione Full HD. Il prezzo? Un vero affare. Anche se il ribasso non è segnalato su Amazon, hai l’occasione di risparmiare se lo acquisti subito a soli 109,90 euro.

Samsung: il monitor curvo da 27″ perfetto per la scrivania

Rispetto ai modelli tradizionali, il monitor curvo è un prodottino da non sottovalutare. Se ami immergerti nei contenuti e nei programmi che utilizzi nel quotidiano, optando per un dispositivi di questa categoria hai una chance in più di soddisfare le tue esigenze. Il modello di S36C di Samsung ha tutto ciò che ti occorre per un utilizzo quotidiano della tua macchina.

Con 27 pollici di ampiezza e da una gamma di colori vivida oltre che numerosa, il risultato è sorprendente. Il pannello VA ha una risoluzione Full HD e un refresh rate fissato a 75Hz. Se anche non te lo consiglio puramente per il gaming, nel caso ti piaccia dilettarti ogni tanto in qualche titolo, fa il suo lavoro senza paura.

Con una porta HDMI e un ingresso audio, lo colleghi al computer e poi lo setti per soddisfare le tue esigenze. L’angolo di visualizzazione è fissato a 178 gradi e sono presenti tecnologie come la FlickerFree e l’AMD FreeSync per un’esperienza migliorata.

La promozione di cui approfittare su Amazon

Quando ti colleghi in pagina non viene visualizzato alcuno sconto. Tuttavia il monitor curvo di Samsung ha un prezzo di listino superiore a quello che ti offre oggi l’e-commerce. Con un risparmio di circa una trentina di euro, collegati su Amazon per acquistare il tuo a soli 109,90 euro.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.