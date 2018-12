Samsung Notebook 9 Pen: presentata l'edizione 2019

Pensati per soddisfare le esigenze dei creativi e per essere produttivi in mobilità, i Samsung Notebook 9 Pen in arrivo nel 2019 migliorano rispetto alla generazione precedente soprattutto dal punto di vista del design: il telaio è in alluminio e i bordi intorno al display sono stati ridotti. Faranno il loro debutto nei prossimi mesi, dapprima negli Stati Uniti, per poi con tutta probabilità raggiungere gli altri territori.

Samsung Notebook 9 Pen (2019)

Due le versioni proposte al pubblico: la prima con schermo da 13,3 pollici e la seconda con un pannello più ampio da 15 pollici. Entrambe basate sul sistema operativo Windows 10 Home, offrono il più tipico dei form factor 2-in-1 così da poter essere utilizzati come un laptop oppure in modalità tablet, sfruttando se lo si desidera il pennino in dotazione, migliorato in termini di reattività rispetto al predecessore visto lo scorso anno, che non necessita di ricarica e può essere trasportato direttamente all’interno del dispositivo. Le colorazioni previste sono White e Ocean Blue, quest’ultima inedita.

Samsung Notebook 9 Pen 13

Il modello da 13,3 pollici offre uno schermo con risoluzione Full HD, processori Intel Core di ottava generazione, un quantitativo di RAM LPDDR3 non meglio specificato, soluzione SSD per lo storage, modulo WiFi 802.11ac, altoparlanti stereo progettati da AKG con tecnologia ThunderAmp, lettore di impronte digitali e webcam HD IR che possono essere sfruttati per l’autenticazione biometrica con Windows Hello, due porte Thunderbolt 3, una USB Type-C, jack audio, lettore di schede, tastiera retroilluminata, touchpad e batteria da 54 Wh che offre un’autonomia dichiarata da 15 ore di utilizzo continuato. Le dimensioni sono pari a 307,9×206,2×14,9-15,9 mm, il peso è 1,12 Kg.

Samsung Notebook 9 Pen 15

Scheda tecnica del tutto simile per il fratello maggiore da 15 pollici, che però offre performance migliori dal punto di vista grafico grazie alla dotazione della scheda dedicata NVIDIA GeForce MX150 (2 GB). In questo caso le dimensioni sono 347,9×229,1×16,9 mm e il peso si attesta a 1,56 Kg.

Come detto in apertura, al momento non sono state fornite indicazioni precise sulla distribuzione né sui prezzi di lancio.