Samsung Odissey G5 da 27": il meraviglioso monitor scontato del 28%

Amazon, ogni giorno, propone interessanti offerte, ma questa merita davvero di essere presa in considerazione. Riguarda il bellissimo monitor Samsung Odissey G5 da 27″ che potrebbe fare felici sia i gamer che i professionisti che usano il monitor per lavoro. Si tratta, infatti, di uno dei monitor con il rapporto qualità/prezzo migliore, con feature quasi impossibili da trovare in questa fascia, e oggi il suo prezzo di listino di 375,60 euro scende a quota 269,90 euro grazie allo sconto del 28%.

Samsung Odissey G5 da 27″: un monitor di altissimo livello

Stiamo parlando di un monitor davvero stupendo in cui spicca un display 27 pollici con risoluzione 2K (2560×1440), tecnologia VA e curvatura di 1000R. Tenendo conto delle dimensioni, il pannello offre un livello di dettaglio incredibilmente elevato, mentre la tecnologia VA offre un’ottima riproduzione cromatica, con neri estremamente profondi. Non manca la modalità HDR che consente di godere, sia nei giochi che nei contenuti multimediali, di colori molto più vivi e contrastati per un’esperienza più realistica.

Il refresh rate raggiunge i 144Hz agevolato dal supporto al FreeSync Premium che consente di eliminare quasi del tutto i problemi di tearing e stuttering. Il tempo di risposta si ferma a solo 1 millisecondo così da evitare il fastidioso effetto scia nelle scene più frenetiche. Presenti anche la modalità Eye Saver che riduce drasticamente le emissioni di luce blu e il Flicker Free che impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione.

Infine, per quanto riguarda la connettività, sono presenti una porta HDMI e una DisplayPort oltre che un pratico jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti. Tutto questo può essere vostro a soli 269,90 euro invece di 375,60 euro grazie allo sconto del 28%. Consegne rapide e gratuite con Amazon Prime!

