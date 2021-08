Samsung Odyssey G3 da 27" a meno di 200 euro su Amazon!

Se state cercando un monitor di qualità per la vostra postazione di gioco, lavoro o studio, grazie ad Amazon potreste portarvi a casa uno tra i migliori monitor in commercio. Tra i migliori sconti in assoluto, infatti, è possibile trovare il display Samsung Odyssey G3 da 27 pollici, il cui prezzo crolla del 23% passando da 259 euro a 199,90 euro.

Samsung Odyssey G3 da 27″: grande occasione Amazon

Si tratta di un prezzo certamente interessante che riduce il costo di listino di quasi 60 euro per un monitor molto ricercato e non sempre disponibile, soprattutto a un prezzo del genere. La risoluzione di 1920×1080, refresh rate da 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms e, in aggiunta, Flicker Free e Eye Saver Mode sono solo alcune delle caratteristiche principali di questo pannello di alt livello.

Il monitor, inoltre, può oscillare grazie al libero perno di sostegno, con una particolarità interessante: è possibile anche configurare lo schermo in modalità verticale. Tra le connettività troviamo una porta HDMI, una porta D-Sub, una Display Port e un ingresso Audio. Tra l'altro, grazie all'acquisto di questo device, potreste approfittare di uno sconto del 33% per l'abbonamento all'Xbox Game Pass per PC.

Un display di alta qualità con un pannello flat dalle caratteristiche superiori che solo per poche ore ancora è possibile avere ad un prezzo mai visto prima. Approfittatene ora e portatevi a casa lo splendido Samsung Odyssey G3 da 27″ a soli 199,90 euro.