Samsung: primo chatbot AI in arrivo per le aziende

Anche Samsung si appresta ad entrare a far parte della schiera delle aziende intenzionate a rendere disponibile un chatbot basato sull’AI. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, a giorni il colosso sudcoreano lancerà il suo primo prodotto della categoria.

Samsung: chatbot AI per aziende

Samsung dovrebbe presentare il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale generativa nel corso dell’evento Real Summit 2023 che si terrà il 12 settembre prossimo nella città di Seoul.

Secondo le indiscrezioni si tratterà di una soluzione simile a ChatGPT, ma sarà rivolto solo al settore aziendale. Il servizio sarebbe stato sviluppato dalla divisone SDS che si occupa di soluzioni cloud.

Da tenere presente che indiscrezioni al riguardo circolavano già da qualche mese a questa parte. A quanto pare, i lavori sono stati mandati avanti in partnership con il colosso di ricerca locale Naver.

Sembra altresì che il team incaricato abbia ottenuto in via temporanea il diritto esclusivo di uso delle GPU e di altre risorse chiave all’interno dell’azienda, al fine di garantire un addestramento appropriato al modello d’intelligenza artificiale.

Ad ogni modo, sembra che pure Samsung Electronics sia sviluppando un’alternativa diretta a ChatGPT, da adoperare però solo a livello interno, in quanto l’azienda non nutre particolare fiducia in merito alla fine che potrebbero fare i dati adoperando risorse di terze parti. Per l’azienda l’intelligenza artificiale rappresenta uno dei prossimi grandi motori di ricerca, ma intende procedere cautamente al fine di poter adottare il migliore approccio possibile ed evitare eventuali passi falsi in cui è facile incappare in certi casi.