Samsung protegge i dati durante le riparazioni

Samsung ha annunciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di nascondere i dati personali prima di inviare lo smartphone in assistenza. La Repair Mode, disponibile inizialmente per i modelli della serie Galaxy S21 venduti in Corea del Sud, impedisce ai tecnici di curiosare durante le riparazioni. Il produttore coreano estenderà la funzionalità ad altri dispositivi e paesi in futuro.

Samsung contro i tecnici ficcanaso

Gli smartphone conservano tutta la vita digitale degli utenti, quindi i contenuti privati potrebbero diventare pubblici se finiscono nelle mani sbagliate. Il pericolo maggiore è ovviamente rappresentato dai malware. Tuttavia, come dimostrano fatti realmente accaduti, tecnici o addetti alle spedizioni disonesti potrebbero accedere a foto, video e messaggi.

Sarebbe meglio cancellare tutto prima di inviare o portare il dispositivo al centro assistenza, ripristinando le impostazioni di fabbrica. Gli utenti che non vogliono effettuare questa operazione estrema possono ora sfruttare la funzionalità Repair Mode. Dopo averla attivata nella sezione Assistenza dispositivo delle impostazioni, lo smartphone viene riavviato.

I ficcanaso non potranno quindi vedere foto, video, messaggi, account e altri dati dell’utente. Saranno accessibili solo le app predefinite, senza informazioni personali. Quando lo smartphone verrà restituito si potrà disattivare la funzionalità, confermando l’identità con impronta digitale o sequenza.

Samsung non ha fornito i dettagli sul funzionamento. Tra le ipotesi ci sono il blocco dell’account principale o l’uso della tecnologia Knox. La funzionalità Repair Mode, disponibile tramite aggiornamento software, arriverà in futuro su altri modelli Galaxy e in altri paesi.

