Samsung Smart TV QLED 4K da 55" a 454€ in meno su Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima televisione 4K di nuova generazione per godere al meglio della visione di contenuti multimediali quali serie tv, film e videogiochi e sostituire il vostro vecchio televisore? Questa televisione Samsung TV QE55Q60CAUXZT QLED 4K da 55 pollici potrebbe fare al caso vostro ed è in offerta su Amazon al prezzo incredibile di 595 euro invece di 1.049 euro. Lo sconto del 43% è talmente pazzesco da far arrivare il prezzo finale al suo minimo storico.

Samsung Smart TV QLED 4K da 55″ a prezzo davvero competitivo

Lasciatevi sorprendere dalla tecnologia avanzata di questa TV Samsung, dotata di risoluzione 4K e del Processore Quantum Lite 4K intelligente per ottimizzare la definizione video. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, potrete godere di un volume colore al 100% con un miliardo di sfumature e colori mozzafiato. Con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi, potrete vivere un’esperienza cinematografica senza precedenti.

L’esperienza audio è altrettanto impressionante, con il Surround 3D sincronizzato con l’azione per un coinvolgimento totale e la soluzione Q-Symphony che garantisce una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore. Con il Gaming Hub, potrete accedere ai giochi in modo rapido e intuitivo, mentre l’applicazione SmartThings vi permetterà di monitorare e controllare i vostri dispositivi smart con facilità.

Non perdete l’opportunità di rendere la vostra visione più bella e divertente con il Samsung QE55Q60CAUXZT QLED 4K da 55″. Acquistatelo oggi a soli 595 euro con uno sconto del 43%, uno dei prezzi più bassi di sempre. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime, e potrete anche beneficiare della possibilità di pagare in comode rate a tasso zero grazie a Cofidis. Correte su Amazon e fate vostro questo gioiellino tecnologico!