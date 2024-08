Solo 299€ per Samsung The Frame, la TV che sembra un quadro

La linea The Frame di Samsung propone un design unico per la TV: sembra un quadro, con le cornici personalizzabili così da adattarsi a ogni ambiente. E come tale, volendo, è possibile appenderla alla parete per mostrare opere d’arte. Oggi è protagonista di forti sconti su Amazon, con l’e-commerce che propone l’intera gamma in offerta, con prezzi da soli 299 euro.

TV in offerta: Amazon taglia il prezzo di Samsung The Frame

Un punto di forza è la superficie opaca del pannello che riduce al minimo i riflessi. Non mancano ovviamente le funzionalità smart con applicazioni preinstallate per lo streaming dei contenuti multimediali dalle piattaforme più popolari (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e così via). Ovviamente, è pienamente compatibile anche con il nuovo digitale terrestre. La tecnologia Quantum Dot assicura una qualità elevata delle immagini, in linea con le aspettative per il marchio, tra i leader del mercato. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Ecco dunque tutti i modelli in sconto sull’e-commerce (fino all’esaurimento delle unità in promozione), con disponibilità immediata.

In ogni caso puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la vendita e la spedizione, con la consegna gratuita assicurata entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Verifica le tempistiche nella scheda, potrebbero variare in base al volume delle unità presenti a magazzino.