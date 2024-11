Samsung ViewFinity S9 annienta la quarta parete con risoluzione 5K (-43%)

Un monitor che rende le immagini e i contenuti così reali da eliminare la quarta parete quando sei seduto alla scrivania. Samsung ViewFinity S9 è un gioiello che offre prestazioni avanzate e una risoluzione 5K da amare sotto ogni punto di vista. Design avanzato con soluzioni ultramoderne per usarlo sia in verticale che in orizzontale, in più ha la webcam integrata quindi per la call di lavoro è pazzesco. Puoi acquistarlo a soli 911€ su Amazon con sconto del 43% sul prezzo di listino: questa è una vera occasione di acquisto.

Samsung ViewFinity S9, perché scegliere questo monitor?

Non è la scelta di chi cerca un dispositivo per un utilizzo quotidiano limitato ad email e semplice streaming ma per chi cerca un monitor che sia eccezionale quando si parla di grafica, ritocco digitale e lavori specifici. Se rientri in questa categoria, non puoi fare a meno di trovarti davanti a Samsung ViewFinity S9 e rimanere sbalordito.

Anzitutto ha un design molto funzionale con pedana che occupa pochissimo spazio, elegante e gestibile a piacimento sia per inclinazione che orientamento dello schermo. Sulla parte posteriore trovi una piccola webcam integrata che si alza e si abbassa all’occorrenza con risoluzione 4K per non rinunciare a niente.

Il display del S9 è un 27 pollici FLAT con pannello IPS che ha un finish opaco per eliminare ogni genere di rifletto e ottimizzare la vista dei contenuti. Non solo, trovi tecnologie avanzate che ottimizzano la vista e la luminosità in automatico per avere soltanto il meglio in qualsiasi situazione. La risoluzione, tieniti forte, è 5K con un livello di dettaglio da 218PPI che rende ciò che vedi e la realtà praticamente in sincrono.

Con cavo di alimentazione Thunderbolt 4 e telecomando, puoi accedere anche alla piattaforma smart inclusa e allargare il suo utilizzo.

A soli 911€ su Amazon, il Samsung ViewFinity S9 è un gioiello che rende la scrivania preziosa, acquistalo con uno sconto del 43%.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.