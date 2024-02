San Valentino: regali tech per lui (last minute)

Non è troppo tardi: sei ancora in tempo per trovare il regalo tech di San Valentino last minute da donare al tuo lui domani, nella festa degli innamorati. Ecco una lista da cui prendere spunto, dall’accendino elettrico NFC alla penna multifunzione 9-in-1, passando dalla PS5 Slim al suo prezzo minimo storico.

Regali tech per lui: San Valentino è alle porte

Partiamo da un grande classico: Fire TV Stick Lite è il dispositivo perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali. Oggi lo trovi in sconto del 20%.

Se il tuo lui è sempre in movimento, questa pendrive Kingston da 128 GB in offerta a -55% su Amazon sarà certamente gradita. È affidabile, veloce e molto capiente per archiviare qualsiasi tipo di file.

Il suo smartphone dà i numeri? Il modello realme C67 è tra le offerte top dell’e-commerce in questo momento.

È appassionato di retrogaming? La riedizione del Commodore 64 è in sconto su Amazon e include decine di giochi dell’epoca.

Se invece lo vuoi lasciare a bocca aperta, la nuova PS5 Slim di Sony, nella sua Standard Edition, è al suo prezzo minimo storico.

C’è poi la penna multifunzione 9-in-1 con strumenti come apribottiglie, cacciavite e righello. Ti basta attivare il coupon per acquistarla in offerta.

Curioso e originale, l’accendino elettrico NFC permette di condividere istantaneamente i profili social, ricevere pagamenti in Bitcoin e molto altro ancora: pochi pezzi rimasti.

Bella da vedere e utile, questa lampada USB con dedica troverà posto sulla sua scrivania o sul comodino. È in vendita su Amazon.

Per tutti gli articoli qui elencata è prevista la consegna entro domani, così da poterli ricevere in tempo per San Valentino. Inoltre, c’è la spedizione gratuita per gli abbonati Prime anche sugli importi più contenuti.

