SanDisk Extreme NVMe 1TB: l'SSD portatile che resiste a tutto

Se sei alla ricerca di un SSD portatile dalle eccellenti prestazioni, ma anche estremamente resistente, allora la soluzione è una soltanto: il SansDisk Extreme NVMe 1TB. Si tratta di un’unità portatile estremamente veloce, ma con una struttura rugged pensata per resistere alle sollecitazioni e agli ambienti più ostici, oggi in offerta su Amazon praticamente a metà prezzo: solo 138 euro.

SSD portatile SanDisk Extreme NVMe 1TB: caratteristiche tecniche

La particolarità di questo disco, come potrai ben immaginare, è nel design. La struttura, infatti, è realizzata completamente in silicone, con un rinforzo rigido sulle due superfici laterali e un bumper che circonda l’intero profilo. Il risultato è una piacevole sensazione al tatto, con una resistenza estrema ad urti e cadute fino a 2 metri d’altezza. Non manca, inoltre, la certificazione IP55 che garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere per un’affidabilità totale. Molto comodo il generoso foro nella parte alta, che consente di attaccare l’SSD ad un moschettone per semplificarne il trasporto. È anche molto sottile, grazie a soli 38mm di spessore, con un peso che si ferma a soli 50 grammi per la massima trasportabilità.

Per quanto riguarda l’unità di memoria che ospita, invece, si tratta di un disco NVMe capace di garantire velocità fino a 1000MB/s in scrittura e 1050MB/s in lettura. Parliamo di una delle soluzioni portatili più performanti attualmente disponibili sul mercato. La capacità da 1TB consente di immagazzinare enormi quantità di dati, da foto a video passando per un’infinità di documenti. Ad aggiungere sicurezza per i propri dati ci pensa la crittografia hardware AES256 che consente di applicare una password per l’accesso al disco o ai singoli file. In sostanza parliamo di una delle soluzioni più affidabili per i professionisti, con la garanzia del marchio più adottato da fotografi e videografi. Un vero prodotto professionale che consente di tenere i propri dati al sicuro, pur avendoli sempre con sé.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 47%, il SanDisk Extreme NVMe 1TB è disponibile su Amazon a soli 137,99 euro per un risparmio di ben 123 euro sul prezzo di listino.