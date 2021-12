SanDisk Extreme: SSD portatile in SUPER OFFERTA (-47%)

Il disco SanDisk Extreme SSD da 1TB si trova in offerta su Amazon a 137,99€, con un enorme sconto del 47% che ne dimezza il prezzo di listino.

L'ottimo disco NVMe portatile è super compatto ed è rivestito da una scocca in plastica impermeabile e piuttosto resistente. Questo modello garantisce velocità di trasferimento dati fino a 1050 MB/s in lettura e fino a 1000 MB/s in scrittura, prestazioni di molto superiori rispetto ai classici hard disk esterni.

Il design compatto del disco e il peso di soli 49,9g facilitano il trasporto e grazie all’ampio foro presente ad uno dei due angoli superiori è possibile agganciare la cinghia di zaini o tracolle, per avere il SanDisk Extreme SSD sempre a portata di mano. Si collega al PC via USB-C e trasferisce file da diversi GB in pochi secondi, una soluzione ideale anche per fotografi e videomaker.

Oggi il disco SanDisk Extreme è disponibile in offerta su Amazon a 137,99€, con spedizione Prime senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.