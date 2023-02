Sanremo 2023: tutte le novità da vedere in streaming

Questa sera avrà inizio la 73a edizione del Festival di Sanremo 2023. Saranno cinque giorni incredibili, ricchi di sorprese, grandi ospiti e tanto sano divertimento. Al centro della scena, come sempre protagonista indiscussa, la canzone italiana, famosa in tutto il mondo e molto apprezzata.

Si tratta di un evento storico che dal 1951 intrattiene milioni di famiglie. Seguito anche dagli italiani che vivono all’estero, il Festival della Canzone Italiana, come ogni anno verrà trasmesso in diretta sulle frequenze di Rai 1 dal palco dell’Ariston. Se ti trovi in un altro Paese, e quindi non in Italia, puoi seguirlo in streaming.

Infatti, grazie a Rai Play, la piattaforma che offre tutti i contenuti online trasmessi dalla Rai, hai accesso in mobilità e da qualsiasi luogo. Dovrai solo abbinare l’utilizzo di una buona VPN per aggirare le restrizioni geografiche. Con NordVPN, cambiando posizione virtuale, potrai scegliere un server italiano e così accedervi senza problemi.

Sanremo 2023: tutto il calendario delle serate

Il calendario delle serate del Festival di Sanremo 2023 sarà davvero ricco di appuntamenti importanti. Da stasera, e fino alla finalissima di sabato 11 febbraio, saranno tanti i volti che si susseguiranno su questo palcoscenico storico e tanto ambito. Presentato da Amadeus, il Festival della Canzone Italiana vedrà sfidarsi 28 artisti:

Giorgia: Parole dette male Articolo 31: Un bel viaggio Elodie: Due Colapesce Dimartino: Splash Ariete: Mare di guai Modà: Lasciami Mara Sattei: Duemilaminuti Leo Gassmann: Terzo cuore I cugini di Campagna: Lettera 22 Mr. Rain: Supereroi Marco Mengoni: Due vite Anna Oxa: Sali (Canto dell’anima) Lazza: Cenere Tananai: Tango Paola e Chiara: Furore LDA: Se poi domani Madame: Il bene nel male Gianluca Grignani: Quando ti manca il fiato Rosa Chemical: Made in Italy Coma Cose: L’addio Levante: Vivo Ultimo: Alba Will: Stupido Gianmaria: Mostro Olly: Polvere Colla Zio: Non mi va Shari: Egoista Sethu: Cause Perse

Vediamo ora tutta la programmazione del Festival di Sanremo 2023 per ogni serata. Scopri chi condurrà insieme ad Amadeus, gli ospiti, gli ospiti speciali e i cantanti in gara con le relative sfide, serata per serata.

Martedì 7 febbraio 2023

Co-conduttrice : Chiara Ferragni

: Chiara Ferragni Super ospiti : Pooh

: Pooh Ospiti : Mahmood e Blanco

: Mahmood e Blanco Cantanti in gara

Anna Oxa

Gianmaria

Mr.Rain

Marco Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma_Cose

Elodie

Leo Gassmann

Cugini Di Campagna

Gianluca Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei

Mercoledì 8 febbraio 2023

Co-conduttore : Francesca Fagnani

: Francesca Fagnani Super ospiti : Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e Black Eyed Peas

: Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e Black Eyed Peas Ospite : Angelo Duro

: Angelo Duro Cantanti in gara

Will

Moda’

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa Chemical

Lda

Paola & Chiara

Giovedì 9 febbraio 2023

Co-conduttore : Paola Egonu

: Paola Egonu Super ospiti : Maneskin con Tom Morello LEGGI QUI, Peppino Di Capri

: Maneskin con Tom Morello LEGGI QUI, Peppino Di Capri Saranno eseguite tutte le canzoni in gara con il televoto del pubblico

Venerdì 10 febbraio 2023

Co-conduttore : Chiara Francini

: Chiara Francini I cantanti in gara si esibiranno con una Cover a loro scelta a tema anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000, anche in lingua straniera

Sabato 11 febbraio 2023 Finale Sanremo 2023



Co-conduttore : Chiara Ferragni

: Chiara Ferragni Super ospiti : Gino Paoli, Depeche Mode, Ornella Vanoni

: Gino Paoli, Depeche Mode, Ornella Vanoni Ospite in collegamento : Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky

: Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky Verranno eseguite tutte le canzoni in gara per il televoto del pubblico, la media dei voti stanbilirà la classifica finale

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.