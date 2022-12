Sapevi di poter imparare alcune tra le più antiche lingue al mondo?

Sono oltre 7000 le lingue ancora oggi parlate attorno al mondo. Quello della comunicazione è uno degli aspetti più affascinanti dell’evoluzione umana, contribuendo significativamente e plasmando ciò che è oggi la nostra specie. Il linguaggio è in continua metamorfosi, fin dall’antichità. Alcune lingue nel tempo si sono estinte, come il latino, altre hanno continuato a vivere fino ai giorni nostri. Ma quali sono le lingue più antiche? E sapevi che è possibile imparare a parlarle tutt’oggi?

Le 10 lingue “viventi” più antiche al mondo

Quando si pensa al passato, il pensiero balza alle lingue morte. Latino, Egiziano, Greco Miceneo sono le più note. La più antica lingua estinta riconosciuta è quella sumera: come spiegato dagli esperti di Mondly, risale almeno al 3500 A.C. e può essere considerata la prima lingua al mondo. La prova di tale affermazione risiede nella “Tavoletta di Kish”, un antichissimo manufatto trovato nel territorio dell’odierno Iraq che riporta stralci di scrittura sumera.

Tuttavia, esistono delle lingue antichissime ma ancora oggi esistenti e parlate da un certo numero di persone al mondo. Sono, precisamente, 10: il sanscrito (India), il greco (Grecia), il copto egiziano (Egitto), l’ebraico (Israele), il cinese (principalmente in Cina), l’aramaico (Medio Oriente e Asia Occidentale), l’arabo (in 25 Paesi al mondo), il persiano/farsi (Iraq, Tagikistan, Uzbekistan, Iraq, Russia, Azerbaigian e Afghanistan), il tamil (India) e il gaelico irlandese (Irlanda).

Imparare una lingua antica grazie allo smartphone

La tecnologia è uno dei mezzi più potenti dell’era moderna. Tanto da permetterci di imparare lingue antichissime semplicemente installando un’applicazione sul nostro telefonino. Mondly, tra i suoi corsi di lingua, permette infatti a tutti i suoi utenti di impararne ben 5: il greco, l’ebraico, il cinese, l’arabo e il persiano.

Ciò che Mondly offre è un innovativo metodo di apprendimento, che combina conversazione, riconoscimento vocale e lezioni brevi ma incisive, che permettono di iniziare a imparare la lingua già dal primo giorno. Oltre a 300 lezioni, distribuite in 50 argomenti ispirati a situazioni reali, quiz settimanali e mensili per mettere alla prova le proprie capacità e altre tecniche di apprendimento, come l’utilizzo della realtà aumentata. Inoltre, difficilmente è possibile trovare sul mercato piattaforme che insegnino lingue così ricercate.

Per accedere a queste e altre lingue (sono 41 quelle disponibili), alle lezioni, i quiz e tutte le risorse della piattaforma è necessario acquistare l’accesso a vita a Mondly Premium. Per un periodo di tempo limitato puoi approfittare della speciale promozione esclusiva, che permette di risparmiare il 95% sul prezzo di listino: il totale complessivo sarà così di soli 99,99 euro (una tantum, senza costi nascosti) anziché 1999. Clicca qui per accedere alla promozione e approfittarne prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.