Satispay introduce i permessi illimitati retribuiti per i dipendenti

A partire dal mese di luglio, gli oltre 700 dipendenti di Satispay potranno godere di permessi illimitati retribuiti: non ci sarà un limite ai giorni liberi, in coordinamento con il proprio manager. L’annuncio è giunto dal palco della quarta edizione del Festival Internazionale dell’Economia di Torino, quest’anno dedicato a “Le nuove generazioni nel mondo”.

Riportiamo di seguito le parole di Alberto Dalmasso, CEO di Satispay, riportate nel comunicato stampa giunto in redazione, con riferimento all’evoluzione della Ownership Culture della società, fondata su condivisione dei valori, responsabilità individuale, propensione al risultato e partecipazione all’azienda i pilastri della cultura che spinge la crescita della fintech .

Ci siamo resi conto che in passato, anche noi, abbiamo dedicato troppo tempo a definire regole pensando alle persone che ne hanno bisogno, ma siamo finiti a mettere paletti a un gruppo di persone estremamente allineate alla nostra visione e senso di responsabilità. Un approccio poco rappresentativo di chi siamo davvero. La cultura aziendale va costruita per valorizzare le persone che la incarnano. Da qui siamo ripartiti e la chiamiamo Ownership Culture: un forte patto di fiducia e responsabilità reciproca, in cui si può avere tanto sia economicamente (con le stock options) che come benefit e flessibilità, ma tutti sono chiamati a lavorare con la stessa ambizione e voglia di fare la differenza, sentendo l’azienda propria. In quest’ottica i permessi illimitati non significano lavorare meno, ma significa avere la libertà di organizzare meglio la propria vita.