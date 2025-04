Punti Satispay, ora il programma è ufficiale: l'abbiamo provato

Ora è ufficiale: i Punti Satispay stanno per arrivare sugli smartphone degli oltre 5,3 milioni di utenti che già si affidano all’applicazione per pagare i loro acquisti. Ne abbiamo scritto su queste pagine già a inizio marzo, essendo stati fortuitamente inclusi in una prima fase di test molto ristretta. È un programma di fidelizzazione che permetterà, con ogni singola spesa, di accumulare punti da trasformare poi in buoni e sconti da sfruttare a piacimento.

La fidelizzazione di Satispay passa dai Punti

L’obiettivo dichiarato è quello di incentivare gli acquisti nei negozi, contribuendo di conseguenza a sostenere le economie locali. I primi feedback raccolti si sono rivelati positivi, con una crescita delle transazioni complessive pari a oltre il 25% nei territori coinvolti.

Come funziona? All’utente non è chiesta alcuna azione o spesa aggiuntiva e lo stesso vale per l’esercente. L’accredito dei punti è automatico, dopo ogni pagamento. L’app accoglie una nuova sezione dedicata in cui è mostrato il saldo, come nello screenshot qui sotto che abbiamo appena catturato.

Per ogni negozio, ristorante o catena che accetta il metodo di pagamento è previsto un moltiplicatore. Questo incrementa il numero dei punti accumulati. Ad esempio, nel caso di McDonald’s attualmente è x6, trasformando i 4,90 euro spesi in 24 punti.

È possibile raccoglierli anche con i pagamenti pagoPA verso la Pubblica Amministrazione e comprando le gift card.

Tra i premi da riscattare, invece, ci sono i buoni per Amazon o Airbnb e altro ancora.

Per i prossimi mesi è previsto il rilascio di alcune dinamiche di gioco che saranno introdotte con l’obiettivo di invogliare sempre più gli utenti a scegliere di pagare gli acquisti con Satispay.

Per tutti, entro qualche settimana

L’iniziativa è descritta come il più vantaggioso programma di loyalty in Italia per rete e tipologia di accettazione, che coinvolge centinaia di migliaia di attività indipendenti oltre ai pagamenti di bollettini, ricariche telefoniche e gift card . Nel comunicato stampa giunto in redazione si legge che le aree di test coinvolte (le province di Cremona e Vicenza) hanno restituito ottimi risultati . La funzionalità è dunque pronta per il lancio su tutto il territorio nazionale. L’arrivo è previsto entro le prossime settimane.

A conti fatti è una sorta di lotteria degli scontrini, ma con un premio assicurato. Qualcosa di simile a un cashback, ma sotto forma di punti, una raccolta senza bollini da appiccicare. Come una carta fedeltà, ma priva di obblighi legati a un’unica catena. Insomma, un gioco che risiede nell’app e che favorisce ulteriormente l’opzione cashless, stimolando una volta di più la penetrazione del servizio.

Un impegno da 10 milioni all’anno

Di seguito il commento di Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay. Chiama in causa la nuova politica relativa alle commissioni annunciata nei mesi scorsi.

In occasione della recente revisione del pricing, avevamo anticipato che la scelta era stata pensata anche per riversare ulteriore valore sulla nostra community e rete di commercianti. Con il programma Punti Satispay manteniamo fede alla promessa e stimiamo di reinvestire oltre 10 milioni di euro all’anno, già nei prossimi tre anni, a supporto del potere di acquisto dei consumatori e generando più vendite per i piccoli commercianti.

Il percorso dell’azienda nell’ambito dei servizi welfare a cui fa poi riferimento il numero uno è di lunga data, arrivato a implementare ormai quasi due anni fa nell’applicazione il supporto ai buoni pasto.