Novità Satispay, arrivano i Punti: come ottenerli e a cosa servono

Segnaliamo una novità importante al debutto in queste ore per Satispay: si tratta del programma Punti, disponibile a partire da oggi all’interno dell’applicazione. Per accumularli non bisogna far altro che utilizzare lo strumento per effettuare i propri pagamenti quotidiani, in negozio e online, potranno poi essere riscattati e trasformati in sconti sugli acquisti oppure in gift card da utilizzare a piacimento. È una nuova modalità di fidelizzazione che tornerà utile a molti.

Il programma Punti è disponibile su Satispay

Il funzionamento è davvero semplice: assegna 1 punto per 1 euro speso. Ci sono poi i moltiplicatori, ad esempio il 17x dei buoni regalo Amazon che, per 1 euro speso, genera ben 17 punti (3x per i versamenti pagoPA, 13x per le ricariche telefoniche e così via).

Il programma permette di ottenere sconti in più di 360.000 negozi fisici e online affiliati, distribuiti su tutto il territorio. Per quanto riguarda invece le gift card, è possibile utilizzarli per quelle di Amazon, Zalando, Spotify e molti altri servizi.

Non c’è bisogno di aderire all’iniziativa né di iscriversi: è automatico. L’utente non dovrà nemmeno specificarlo in negozio o durante i pagamenti online. In ogni momento potrà poi controllare i propri progressi all’interno della sezione dedicata.

Non lo vedi? Aggiorna l’applicazione

A tutti gli utenti, Satispay sta mostrando una notifica come quella visibile qui sotto che annuncia l’avvio del programma. In alcuni casi potrebbe essere necessario aggiornare l’app all’ultima versione per potervi accedere. Non bisogna far altro che controllare la disponibilità dell’update su Google Play (Android) e App Store (iOS).