Puoi fare spesa da Esselunga con i buoni pasto Satispay

Poco più di un anno fa, l’integrazione dei buoni pasto all’interno dell’applicazione di Satispay. Oggi l’annuncio della stretta di mano con Esselunga, per consentire agli utenti di spenderli nei centri commerciali e negli store gestiti dal gruppo, attivo sul territorio nazionale con una rete composta da oltre 190 negozi, inclusi i bar Atlantic e le profumerie EB, nelle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Lazio.

I benefici sono dunque destinati alle migliaia di dipendenti delle aziende che hanno già scelto di affidarsi alla funzionalità. Il numero è in costante aumento.

Si tratta di buoni pasto completamente digitali, caricati in modo del tutto automatico in una una sezione dedicata dell’app, rendendo così il processo di pagamento fluido e veloce, senza costringere a passare dai tradizionali ticket cartacei che da sempre creano lunghe attese (e code infinite alle casse).

L’eventuale importo extra è prelevato dal credito disponibile nel wallet personale, in un’unica transazione. Di seguito il commento di Angela Avino, Chief Business Development Officer di Satispay, contenuto nel comunicato stampa giunto in redazione.

Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con il Gruppo Esselunga, che rinnova l’impegno e la fiducia in Satispay, già scelta nel 2017 come strumento di pagamento, e che rappresenta per noi un importante tassello di crescita. Questa integrazione valorizza l’impegno di Satispay che ha creato e diffuso un singolo strumento che racchiude efficienza, comodità ed etica.