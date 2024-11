Altri 60 milioni di euro per l'unicorno Satispay

Trascorsi poco più di due anni da quel settembre 2022 che l’ha vista diventare un unicorno, oggi Satispay annuncia un ennesimo importante passo nel suo percorso di crescita. Può contare su altri 60 milioni di euro raccolti, grazie a un round guidato da Addition, per un nuovo aumento di capitale. Tra gli altri principali investitori ci sono Greyhound e Lightrock.

La società ha superato il traguardo dei 5 milioni di utenti. Inoltre, oggi è presente con la propria soluzione per i pagamenti all’interno di un network che coinvolge 380.000 commercianti. Tra le ultime novità introdotte, lo ricordiamo, ci sono i buoni pasto e i fringe benefit. Questi, in 12 mesi, hanno raggiunto oltre 12.000 aziende clienti e superato i 50.000 utilizzatori.

L’azienda fa riferimento a un consolidamento della partnership con gli investitori, definiti dei veri e propri esperti con cui mantenere un confronto costante . Questo, nelle intenzioni, permetterà di generare un impatto positivo anche per gli utenti finali, destinando le nuove risorse finanziarie alla crescita e al lancio di funzionalità inedite.

Restando in tema, Satispay ha inoltre avviato il percorso necessario per arrivare, entro il prossimo anno, a offrire nuovi servizi di investimento agli utenti consumer. Queste le parole di Alberto Dalmasso, co-founder e CEO.

Ancora una volta Satispay è accompagnata da un’alchimia perfetta che oggi si esprime in una partnership davvero forte con i nostri principali investitori che sostengono questa operazione, ma mi spingo a dire con tutti i nostri investitori, che ci hanno sempre supportato fin dall’inizio continuando a rinnovare la loro fiducia. A fronte dell’analisi dei risultati che abbiamo raggiunto con una parte delle risorse raccolte, ci danno ancora più benzina per spingere maggiormente sull’acceleratore della crescita. Poter fare questo raccogliendo prima e più del necessario, peraltro in un contesto in cui i mercati sono condizionati da repentini cambi geopolitici e il mondo del Venture Capital si è fatto più difficile per tutti anche come effetto dell’andamento dei tassi di interesse, è un grande privilegio.