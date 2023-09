Satispay accoglie i buoni pasto: è tutto nell'app

A un anno esatto di distanza dalla metamorfosi in unicorno e dal suo nuovo quartier generale, oggi Satispay annuncia un servizio inedito che fa il debutto nella sua applicazione: è quello dedicato ai buoni pasto. I punti di forza? Zero commissioni fino ai 10 euro (20 centesimi per importi superiori) e incasso entro un giorno lavorativo per gli esercenti, comodità e praticità per aziende e lavoratori.

I buoni pasto arrivano su Satispay: come funziona

A partire dal mese di ottobre, gli oltre 70.000 operatori della categoria food e della ristorazione che già fanno parte del network potranno accettare i buoni pasto di nuova generazione. Contestualmente, avverrà anche nella GDO attraverso le prime collaborazioni attivate con Basko,

Borello, Coop Lombardia, Despar, Ekom, Nova Coop, Prestofresco, Tigros, e To.Market. Questo il commento di Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay.

Satispay Buoni Pasto cambia totalmente le regole del gioco e punta ad avviare una trasformazione del comparto. L’obiettivo è creare uno strumento apprezzato sia dagli utenti che dagli esercenti che, come soggetti chiave del tessuto imprenditoriale locale, non devono essere caricati da commissioni insostenibili, oggi pagate per evitare di perdere la clientela. Per le aziende che lo adotteranno rappresenterà anche una chiara scelta etica, orientata a generare ricadute positive sia per i propri dipendenti che per gli esercizi commerciali di prossimità.

Come funzionerà? Lo leggiamo nel comunicato stampa giunto in redazione. I buoni pasto Satispay, 100% digitali, saranno caricati automaticamente in una sezione dedicata dell’app. Il processo è immediato, come i normali pagamenti. Avranno una validità di due anni. Prosegue Dalmasso.

Satispay Buoni Pasto è una nuova opportunità sia per i liberi professionisti che per le aziende, sempre più impegnate nell’evoluzione di una cultura di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, nonché nello sviluppo di policy di welfare attrattive per il mantenimento dei talenti.

È già online un sito dedicato per chi vuol saperne di più, a cui aziende ed esercenti possono far riferimento per ottenere maggiori informazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.