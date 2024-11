Satispay a Napoli: nuova sede operativa e 80 assunzioni

Il percorso evolutivo di Satispay proseguirà a inizio 2025 con l’apertura di una nuova sede operativa: la città scelta è Napoli. Oggi l’annuncio ufficiale, contestualmente alla partenza di una campagna che arriverà ad assumere almeno 80 persone per comporre il team attivo nel capoluogo campano.

L’organico dell’unicorno è andato crescendo costantemente nel corso dell’ultimo biennio. Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, nel 2023 l’azienda ha assunto 390 persone e il trend, più di una persona al giorno, si è confermato anche nel 2024. Queste le parole di Alberto Dalmasso (nell’immagine di apertura), CEO e co-founder di Satispay.

Da quando Satispay è nata, le due cose che ci danno da sempre maggior soddisfazione sono la crescita dei nostri utenti e dei negozi convenzionati, perché questo ci dice che stiamo riuscendo, con il nostro servizio di pagamento, così come con i Buoni Pasto e i Fringe Benefit, a semplificare la vita di consumatori ed esercenti, e ogni volta che una persona si aggiunge al nostro team, perché questo significa che stiamo dando a sempre più persone giovani la possibilità di costruirsi un futuro, entrando a far parte di un progetto in cui possono credere e con cui possono fare la differenza.