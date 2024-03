Ora Netflix si può pagare anche con Satispay

Satispay sfonda una nuova barriera e da oggi potrà diventare il canale predefinito anche per pagare il proprio tempo libero passato sui canali streaming. L’accordo siglato con Netflix, infatti, consente di sfruttare la propria app ed il proprio budget per saldare la propria mensilità, potendo così godere delle migliori serie tv senza dover pensare a codici, password o quant’altro: si fa tutto con Satispay, come se si stesse pagando il caffè al bar.

Satispay anche per pagare Facebook

Il benvenuto a Satispay giunge da Mauro Fiorentino, Director of Payments Southern Europe di Netflix:

Siamo felici di offrire Satispay come alternativa di pagamento per abbonarsi a Netflix in Italia. Ci impegniamo costantemente per migliorare la nostra offerta, attraverso una grande varietà e qualità di contenuti e offrendo non solo il controllo completo su cosa guardare, scegliendo come e quando farlo, ma anche metodi di pagamento facili e sicuri. Satispay offre tutte queste caratteristiche e rende la sottoscrizione a Netflix più veloce che mai.

Ma l’entusiasmo non può che essere reciproco, perché per Satispay (unicorno italiano che è partito dagli esercenti sul territorio e ora sta conquistando un numero sempre più ampio di servizi) entra così sempre di più nell’immaginario di quanti intendono vivere e pagare “smart”. Così Stefano De Lollis, Online Business Development Director di Satispay:

Siamo lieti di collaborare con Netflix fornendo un nuovo metodo di pagamento sicuro e veloce per accedere al servizio. Nel costruire Satispay ci siamo posti l‘obiettivo di migliorare la vita delle persone e delle comunità locali semplificando le loro abitudini di pagamento, e grazie a questa partnership possiamo portare la nostra soluzione a tutti gli abbonati di Netflix. È un passo importante avere leader globali come Netflix che dimostrano di essere vicini alla comunità locale attivando Satispay, il circuito leader di mobile payment sull’Italia

Per Netflix si tratta di mettere a disposizione degli utenti un sistema di pagamento in linea con le abitudini e le esigenze della propria clientela; per Satispay si tratta di aggiungere un nuovo tassello al quadro dei servizi accessibili tramite pagamento diretto sull’app; all’utenza non resta che alzare il budget mensile di qualche Euro, così che l’abbonamento Netflix possa essere contemplato e si possa continuare nel frattempo a fruire di Satispay in tutte le altre attività del quotidiano.