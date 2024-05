Selfie GIF in arrivo su Google Messaggi: i video di 3 secondi

Google Messaggi si appresta a lanciare una nuova funzionalità chiamata “selfie GIF“, dopo l’aggiunta di una fotocamera personalizzata. In precedenza Google Messaggi utilizzava la fotocamera di sistema del dispositivo, facendo scegliere all’utente se scattare una foto o registrare un video prima di avviarla. Nell’ultima versione beta dell’app è stata però introdotta una nuova interfaccia utente dedicata, che sostituisce quella standard e snellisce e velocizza l’esperienza d’uso.

Le Selfie GIF permetteranno agli utenti di aggiungere un tocco personale e divertente alle loro conversazioni, registrando brevi video animati di 3 secondi da condividere con i propri contatti.

Come funzionano le Selfie GIF

Per accedere alla nuova funzione di Google Messaggi, basterà aprire una conversazione e premere a lungo l’icona della fotocamera nel campo di testo. Apparirà un’anteprima circolare con un conto alla rovescia, che segnalerà l’inizio e la fine automatica della registrazione.

Sarà anche possibile avviare manualmente la registrazione toccando il pulsante rosso e riavviarla, poiché non sono previsti controlli di editing. Le Selfie GIF avranno una durata di soli 3 secondi e verranno salvate nel galleria del telefono per essere facilmente condivise con amici e parenti.

Lancio e disponibilità delle Selfie GIF

Attualmente la funzione è in fase beta e non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Google ha pubblicato una pagina di supporto per le Selfie GIF, ma non è stato ancora possibile vederle sui dispositivi, né nella versione beta né in quella stabile di Messaggi. Sono stati avvistati vari messaggi in linea per lanciare la funzione, come “Invia un bacio” e “Disegna un cuore“, ma al momento non sono operativi.

Le Selfie GIF rappresentano l’ultima funzione espressiva di Google Messaggi, dopo Voice Moods, lanciata solo per alcuni utenti. Questa novità potrebbe rivelarsi divertente e incoraggiare le persone a catturare brevi video simili a quelli di Vine. Curiosamente, sembra che Google abbia distribuito la riprogettazione del registratore audio per gli utenti del canale stabile, mentre la maggior parte degli utenti beta non ha ancora accesso a questa funzionalità.