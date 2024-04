Google Messaggi: si potrà scrivere a chiunque via satellite

Google continua a lavorare per cercare di rendere l’app Messaggi migliore e in special modo affinché supporti in maniera ottimale la connettività satellitare. A tal riguardo, in una delle ultime versioni beta di Google Messaggi sono state individuare le ultime introdotte dal colosso di Mountain View per far sì che l’utente possa utilizzare la funzione al meglio.

Google Messaggi permetterà di scrivere a tutti con la messaggistica via satellite

Andando più in dettaglio, la novità è stata scovata nella versione beta 20240329_01_RC00 dell’app dal team di 9to5Google, che ha per l’appunto trovato le seguenti tre stringhe inserite da Google come guida per l’utilizzo della messaggistica via satellite: “Per inviare e ricevere [messaggi], rimani all’aperto e assicurati di avere una visione chiara del cielo”; “La messaggistica satellitare potrebbe richiedere più tempo e non può includere foto e video”; “Puoi spedire messaggi a chiunque, inclusi i servizi di emergenza”.

I primi due avvisi sono abbastanza esplicativi: uno india che occorre un cielo più limpido per la fruizione del servizio, mentre l’altro che si può spedire solo testo. Il terzo avviso, invece, spiega che il testo lo si può spedire a chiunque, non solo ai servizi di emergenza.

Ricordiamo che la connettività satellitare a livello di sistema verrà introdotta con Android 15. In determinate circostanze sarà mostrata l’icona del satellite accanto a quella della batteria e una notifica spiegherà la connessione automatica tra lo smartphone e il satellite per l’invio e la ricezione di messaggi senza una rete mobile o una Wi-Fi, con un tasto per aprire direttamente Google Messaggi.