Android 15: connettività satellitare per la messaggistica

Dopo la prima Developer Preview dello scorso mese, nelle ultime ore Google ha rilasciato la seconda anteprima per sviluppatori di Android 15. Si tratta di un aggiornamento di particolare rilievo, comprensivo di svariati cambiamenti e nuove feature, primo su tutti l’implementazione del supporto per la connettività satellitare per SMS e RCS.

Android 15: connettività satellitare per SMS e RCS

La piattaforma dispone ora degli elementi dell’interfaccia utente necessari per garantire un’esperienza utente coerente nel panorama della connettività satellitare, oltre a une serie di nuove API che le app possono sfruttare per rilevare quando un device risulta essere connesso a un satellite.

Tra le altre novità presenti in questa seconda Developer Preview, ci sono ulteriori modalità in cui le app possono essere visualizzate sugli schermi più piccoli dei pieghevoli, la possibilità di permettere alle app di rilevare quando viene effettuata la registrazione dello schermo e quella di far controllare alle app l’headroom HDR per bilanciare i contenuti SDR e HDR.

Android 15 ha altresì una nuova sezione denominata “Condivisione audio” e il supporto per lo standard di volume CTA-2075 ed è stata aggiunta l’archiviazione delle app nel sistema operativo, direttamente nella sezione dedicata alle impostazioni, invece che nel Google Play Store come in precedenza.

La nuova anteprima per sviluppatori introduce pure nuove API che permettono al dispositivo di ascoltare senza rispondere ai lettori NFC rendendo possibili transazioni con un solo tocco in taluni casi e un’API PDFRenderer come modulo Project Mainline, oltre ad alcuni miglioramenti che permetteranno alle app di eseguire il rendering dei PDF protetti da password, più opzioni per le app che personalizzano le regole del “Non disturbare” e un nuovo tipo di servizio mediaProcessing Foreground per eseguire operazioni dispendiose in termini di tempo sulle risorse multimediali.