Android 15: Google rilascia la prima Developer Preview

Google ha annunciato la disponibilità della prima Developer Preview di Android 15. Inizia quindi il percorso che porterà al rilascio della versione stabile entro fine anno. I primi smartphone con il nuovo sistema operativo saranno ovviamente i Pixel 9. I principali miglioramenti riguardano privacy, sicurezza e prestazioni.

Android 15 DP1: novità principali

Google sottolinea che Android 15 permetterà di continuare il lavoro di ottimizzazione della piattaforma, offrendo migliori prestazioni e un consumo minore della batteria. Il sistema operativo consentirà alle app di sfruttare al massimo il nuovo hardware di fascia alta, tra cui fotocamere, GPU, display e NPU per l’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda privacy e sicurezza, Android 15 include l’ultima versione di Privacy Sandbox, Health Connect (gestione centralizzata di dati raccolti dalle app di fitness e salute), File Integrity (protezione dei file tramite crittografia) e Partial Screen Sharing (condivisione della finestra dell’app, invece dell’intero schermo).

Android 15 include inoltre miglioramenti per Dynamic Performance Framework, un insieme di API che permettono alle app e ai giochi di interagire più direttamente con i sistemi di alimentazione e termici dei dispositivi.

La seconda Developer Preview verrà distribuita a marzo. Seguiranno poi diverse versioni beta (almeno 4) a partire da aprile. La versione stabile dovrebbe essere rilasciata tra settembre e ottobre. Google non usa più nomi di dolci per indicare le release, ma il nome in codice di Android 15 è Vanilla Ice Cream.

La prima Developer Preview può essere installata su Pixel 6, 7 e 8, oltre che su Pixel Fold e Tablet. Gli sviluppatori che non hanno uno smartphone Pixel possono utilizzare l’emulatore incluso in Android Studio.