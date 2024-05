Come creare un logo con l'AI: 5 generatori da provare subito

Oggi, grazie all’intelligenza artificiale, non è più necessario essere un grafico per creare un logo professionale. I generatori AI, infatti, permettono di progettare e realizzare loghi accattivanti in pochi minuti e senza troppi sforzi.

Questi tool sfruttano algoritmi di apprendimento automatico addestrati su migliaia di loghi di successo. L’utente deve semplicemente inserire il nome dell’azienda o del prodotto e selezionare lo stile desiderato. Il software genera istantaneamente diverse varianti di logo tra cui scegliere.

I vantaggi sono indiscutibili: tempi rapidi, nessuna competenza grafica richiesta, ampia possibilità di personalizzazione di colori, forme, caratteri tipografici e layout. Inoltre molti generatori AI permettono di esportare il logo in tutti i formati necessari per l’utilizzo su sito, biglietti da visita, e altro ancora.

Che cos’è un generatore di loghi AI?

Si immagini di avere un’idea brillante per una nuova startup o un piccolo business. Si ha già il nome perfetto, magari uno slogan accattivante, ma serve un logo che catturi l’essenza del proprio brand. C’è un problema però: assumere un designer professionista può essere costoso, specialmente quando si è all’inizio e si dispone di un budget limitato.

È qui che entrano in gioco i generatori di logo AI. Questi strumenti sfruttano l’intelligenza artificiale per creare design di loghi personalizzati in un batter d’occhio. Basta inserire alcune parole chiave, il nome della propria azienda, magari qualche preferenza di stile come i colori che si amano o le icone che si vorrebbero includere, e voilà! L’AI si mette al lavoro, analizzando un vasto database di loghi esistenti per generare design originali che si adattano perfettamente alle specifiche fornite.

La parte migliore? Si possono ottenere moltissime opzioni di logo tra cui scegliere, il tutto in pochissimi minuti.. Niente più attese per le bozze del designer o revisioni infinite. Con un generatore di logo AI, è possibile esplorare diverse varianti di design e trovare quello perfetto per il proprio brand in una frazione del tempo che ci vorrebbe per crearli manualmente.

Molti di questi generatori AI inoltre, permettono di personalizzare i design, cambiando i font, i colori, il layout e altri elementi fino a ottenere esattamente ciò che si desidera. Alcuni degli strumenti più avanzati possono anche creare loghi vettoriali scalabili, pronti per essere utilizzati su qualsiasi cosa, da un sito web ai biglietti da visita.

I migliori 5 generatori di loghi AI

I loghi sono il fulcro dell’identità di un brand, capaci di comunicare i valori e la personalità di un’azienda in un colpo d’occhio. Tuttavia, la creazione di un logo professionale può essere un processo costoso e dispendioso in termini di tempo, specialmente per le startup e le piccole imprese con risorse limitate. Ecco, i migliori strumenti per realizzare loghi professionali grazie all’aiuto dei generatori AI!

1. Logo AI

Logo AI sfrutta l’intelligenza artificiale per generare proposte di logo adatte ad aziende di qualsiasi dimensione. È possibile provare gratuitamente lo strumento, il che consente di farsi un’idea delle sue capacità prima di sottoscrivere un abbonamento.

Gli algoritmi AI alla base di LogoAI sono stati addestrati per produrre risultati professionali e comunicare efficacemente i valori del brand. La soluzione è ideale blogger, e-commerce e aziende. Lo strumento risulta di facile utilizzo e genera loghi di qualità paragonabile a quella di designer professionisti.

Il design dei loghi è gratuito, ma per utilizzare a livello commerciale le proposte generate è necessario sottoscrivere un piano premium, disponibile in tre livelli: Basic a 29 dollari al mese, Pro a 59 dollari al mese e Brand a 99 dollari al mese.

2. Kreateable

Kreateable è un generatore di loghi che combina semplicità d’uso e potenti funzionalità di progettazione, adatto sia a designer esperti che principianti. Utilizza l’intelligenza artificiale per produrre in pochi secondi una serie di proposte di logo professionali. È possibile testare gratuitamente le funzioni base.

Kreateable ha un modello freemium, quindi si può iniziare a usare la versione base gratuitamente. Se però si vogliono sbloccare tutte le funzionalità avanzate e i servizi premium, basta fare un pagamento una tantum.

Pagando 2,99$ una sola volta si ottiene il piano Logo, che dà accesso a download in diversi formati e consente di apportare modifiche anche dopo l’acquisto.

3. Tailor Brands Logo Maker

Tailor Brands Logo Maker è uno strumento completo per la creazione di loghi e design per il branding aziendale.

L’interfaccia intuitiva rende l’utilizzo semplice e veloce: è possibile ottenere una proposta in meno di due minuti. La tecnologia alla base si basa su algoritmi di intelligenza artificiale. Il generatore di loghi funziona richiedendo all’utente alcuni input come nome azienda, stili preferiti, icone ecc. In base a queste informazioni, vengono generate diverse opzioni di logo tra cui scegliere.

Il servizio consente di generare gratuitamente un logo, previa registrazione. Una volta selezionati il logo e i design migliori, è possibile acquistarli sul sito.

4. Looka Logo Maker

Looka Logo Maker è un software moderno per la creazione di loghi che combina intelligenza artificiale e creatività. È ideale per generare proposte di logo in linea con le preferenze e le esigenze del brand.

Non sono richieste competenze di design (come per tutti gli altri generatori AI), è sufficiente rispondere ad un questionario per ottenere loghi corrispondenti ai valori aziendali. Lo strumento è di facile utilizzo, in pochi secondi produce diverse opzioni di loghi professionali e unici.

Looka supporta file vettoriali modificabili per ulteriori personalizzazioni. È possibile testare gratuitamente le funzionalità per valutarne l’adeguatezza alle proprie necessità prima di sottoscrivere l’abbonamento annuale, che costa 96 dollari.

5. Logomaster AI

Logomaster AI è un generatore di loghi adatto a realtà come startup, piccole imprese e liberi professionisti. Un aspetto interessante, è che è uno dei pochi strumenti anche in lingua italiana.

Lo strumento sfrutta l’intelligenza artificiale per produrre proposte di logo: l’utente deve solo rispondere a poche domande sulla propria attività e le proprie preferenze (ci vogliono circa 30 secondi). Il software genera quindi in pochi secondi diverse opzioni tra cui scegliere.

Creare un logo con Logomaster AI è gratuito, tuttavia per scaricare il logo scelto e sfruttarlo a livello commerciale è necessario sottoscrivere un piano una tantum tra quelli previsti: Basic da 29 euro al mese, Premium da 79 euro al mese ed Enterprise da 129 euro mese. Quindi si può optare per la soluzione più adeguata alle proprie esigenze e possibilità di budget.

Generatori di loghi AI, una soluzione economica per startup e piccole imprese

Certo, bisogna ammettere che i loghi generati dall’AI potrebbero non avere lo stesso tocco personale e l’unicità di quelli creati da un designer in carne e ossa. E c’è sempre il rischio che somiglino un po’ troppo ai loghi esistenti su cui l’AI è stata addestrata. Ma nel complesso, i generatori di loghi AI sono uno strumento entusiasmante per chi si è appena lanciato in una nuova attività e ha pochi soldi da investire. Rendono il processo di creazione di un logo più accessibile, economico e veloce che mai.