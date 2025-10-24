Profitti record e licenziamenti: cosa dicono i 96 milioni a Nadella

Si potrebbe essere portati a pensare che un’azienda alle prese da lungo tempo con pesanti round di licenziamenti navighi in cattive acque. Invece no, non è così, almeno non nel caso di Microsoft e nel momento storico in cui il taglio dei dipendenti non è più la conseguenza diretta del loro rendimento o del carico di lavoro disponibile, ma viene imposto da dinamiche che hanno a che vedere più con l’esigenza di accontentare gli investitori che non con la produttività in sé. Da un lato il gruppo di Redmond riduce il personale, dall’altro fa registrare profitti record e riconosce una cifra monstre al su CEO, Satya Nadella.

Microsoft riconosce 96,5 milioni a Satya Nadella

96,5 milioni di dollari. Per essere precisi, 96.496.790, il 22% in più rispetto all’anno fiscale precedente. È quanto si legge in un documento depositato dalla società presso la Securities and Exchange Commission statunitense. Nel dettaglio, l’amministratore delegato percepirà 2,5 milioni come previsto dal suo salario, mentre gran parte del compenso è formato da azioni (oltre 84 milioni) e il rimanente da bonus.

Il riconoscimento giunge a pochi mesi di distanza dal momento in cu Microsoft è diventata la seconda azienda al mondo (dopo NVIDIA) a raggiungere una capitalizzazione di mercato pari a 4.000 miliardi di dollari, salvo poi scendere sotto la soglia. Sono stati determinanti i risultati fatti registrare nel settore AI, dove nonostante il ritardo accumulato rispetto ad alcuni concorrenti e un periodo caratterizzato da tensioni con OpenAI, sta dicendo la sua.

