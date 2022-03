Satya Nadella ha perso il figlio di soli 26 anni

La più atroce e dolorosa delle tragedie per Satya Nadella. L’amministratore delegato Microsoft ha perso il figlio Zain all’età di soli 26 anni. Stando a quanto riportato sulle pagine di Bloomberg, è stata la stessa società a comunicarlo ai propri dirigenti, chiedendo loro un pensiero, una preghiera e il rispetto della privacy per la famiglia.

Zain Nadella, si è spento il figlio di Satya

Fin dal suo primo giorno alla guida del gruppo di Redmond, il CEO si è impegnato in prima persona al fine di rendere i prodotti e servizi offerti conformi ai criteri di accessibilità. Un metodo che si riflette su ogni iniziativa messa in campo, a livello globale, anche quelle riconducibili al progetto Ambizione Italia che interessa da vicino il nostro paese.

Per stessa ammissione di Satya, l’approccio è in gran parte dovuto alla lezione imparata dovendo quotidianamente fornire supporto a Zain. Il ragazzo è stato affetto da paralisi cerebrale fin dalla nascita. Il decesso risale a lunedì 28 febbraio.

Lo scorso anno, insieme alla moglie Anupama e al Seattle Children’s Hospital, Satya ha istituito la Zain Nadella Endowed Chair in Pediatric Neurosciences come parte del Seattle Children’s Center for Integrative Brain Research. Chiudiamo riportando di seguito, in forma tradotta, il messaggio del direttore Jeff Sperring condiviso da Microsoft con i suoi dirigenti.