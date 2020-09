Non tutti gli scanner sono come li immagini

Documenti fragili, libri, fotografie: sono molti i casi in cui una scansione potrebbe tornare utile, ma lo scanner tradizionale non è in grado di consentire un risultato realmente valido. Si pensi a quando un libri di grande spessore viene appoggiato al vetro in attesa del passaggio del sensore che ne intercetta i segni grafici per trasformarli in pixel: in molti casi, soprattutto in azienda, può essere un problema estremamente gravoso e di fatto privo di soluzione se si cerca di intervenire con gli strumenti tradizionali.

CZUR ET18-P: un altro modo di essere scanner

Un’offerta disponibile ancora per poche ore su Amazon mette a disposizione uno scanner premium in grado di risolvere situazioni di questo tipo, con la promessa di un risparmio importante che arriva a superare il 30%.

L’offerta è relativa al CZUR ET18-P, scanner intelligente con funzione OCR e telecamera Sony HD da 18MP. In particolare lo scanner fa leva su una apposita “curva di appiattimento” che applica una apposita correzione all’immagine per renderla quanto più fedele possibile all’originale, nonostante la possibile piegatura naturale del cartaceo:

ET18-P emette 3 raggi laser, formando linee laser orizzontali sulla pagina curva. Calcolando gli angoli in corrispondenza dell’intersezione tra i raggi laser e la piattaforma di scansione, è possibile ottenere una curva spaziale 3D delle linee laser. Infine appiattisce la superficie curva 3D dopo la trasformazione dei pixel per completare l’appiattimento della pagina.

Inoltre lo scanner promette anche massima velocità: fino a 300 pagine in soli 10 minuti, ossia con velocità decuplicata rispetto ad uno scanner tradizionale. Può analizzare documenti fino alla dimensione A3 e gode di duplice luce supplementare che permette anche la perfetta riproduzione di carte lucide.

Attenzione ai limiti dello sconto: l’offerta scade oggi, venerdì 18 settembre, e la scarsa disponibilità di unità potrebbe far terminare lo sconto ben prima della mezzanotte. Ad offerta terminata il prezzo tornerà dagli attuali 360,34 euro ai tradizionali 525 euro.