Scegli i tuoi ingredienti e Hello Fresh ti trasforma in uno chef

In un mondo in cui quasi quasi tutti in casa preferiscono abbandonarsi sul divano e attendere che il delivery consegni la cena, Hello Fresh scombina un po' ogni regola, proponendo ai propri clienti di ricevere a casa tutto il necessario, ma anche e soprattutto, le indicazioni per poterlo assemblare, in modo da creare un piatto prelibato e molto personale. Si tratta infatti di una piattaforma inusuale, ma che sicuramente farà felici tutte quelle persone che amano stare dietro ai fornelli e che vorrebbero divertirsi a sperimentare ricette semplici, particolari e gustose. Scopriamo tutto in questo articolo. Ah, e ovviamente la prima box potrà essere acquistata ad un prezzo speciale e con spedizione gratuita!

Come funziona Hello Fresh e come ottenere la spedizione gratuita

Come funziona quindi Hello Fresh? Il concetto in realtà non è molto difficile da capire. Sul sito Web ufficiale sarà infatti possibile assemblare una prima box, indicando tutte le caratteristiche che dovrà avere. Prima di tutto bisognerà indicare le sue caratteristiche, selezionando fino a quattro categorie di appartenenza (carne e pesce, famiglia, vegetariano e conta calorie). Dopodiché, sarà necessario indicare il numero di persone tra 2 e 4, così da essere certi di ottenere le giuste quantità. E infine, non servirà altro che scegliere il numero di ricette da ricevere settimanalmente (3, 4 o 5).

Hello Box è infatti un servizio in abbonamento, che, tenendo conto delle categorie selezione in precedenza, invierà tutto il necessario direttamente a casa e con periodicità fissa. Tutte le ricette saranno salutari e arriveranno insieme a delle istruzioni precise per poter assemblare ogni piatto. Tra quelle più amate troviamo: pollo speziato con couscous e formaggio, polpettone glassato in salsa BBQ, strozzapreti al ragù di carne con funghi, merluzzo alla mugnaia e molti altri.

L'abbonamento risulterà inoltre molto flessibile, poiché potrà essere modificato (per indicare giorni di consegna differenti), cancellato e anche messo in pausa direttamente dal sito. Inoltre, come accennato in precedenza, per il primo ordine si andrà a pagare un prezzo scontato del 40%, con la spedizione completamente gratuita. Sia imballaggio che ingredienti verranno spediti evitando qualsiasi tipologia di sprechi, poiché le quantità saranno ben pesate e gli imballaggi riciclabili al 100%.