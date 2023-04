Scienza neurale, tecnologia e non solo: perché Mondly a 89€ è un affare

Se stai cercando un modo innovativo e coinvolgente per imparare una nuova lingua, Mondly è la scelta migliore. Con oltre cento milioni di download e premi come “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple, Mondly è l’unico corso di lingua che unisce la conversazione, il riconoscimento vocale e le lezioni in Realtà Aumentata per farti parlare una nuova lingua come un vero madrelingua.

Ma cosa rende Mondly così speciale? In primo luogo, puoi scegliere tra ben 41 lingue diverse, dal francese all’inglese, passando per lo spagnolo, il giapponese, il coreano, il turco e molte altre. Inoltre, grazie alla promozione in corso, potrai ottenere l’accesso a vita a tutti questi corsi di lingua con uno sconto incredibile di oltre 1.000 euro.

Mondly: risparmia il 96% e ottieni tutti i vantaggi

Non è solo una questione di convenienza: Mondly utilizza una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia per offrirti un’esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti. Con le strategie di gamification e il focus sulle frasi anziché sulle singole parole, imparerai più velocemente senza mai sentirti sopraffatto.

Inoltre, Mondly offre corsi esclusivi in Realtà Aumentata e un chatbot con riconoscimento vocale di prim’ordine, che ti permetteranno di esercitarti in conversazioni reali e avere pronunce impeccabili e accenti naturali. E non dimenticare tutte le altre funzionalità incluse nel piano Lifetime di Mondly: oltre 300 lezioni distribuite su 50 argomenti, lezioni giornaliere, quiz settimanali e sfide mensili per mettere alla prova le tue abilità e migliorare il tuo apprendimento linguistico.

Che tu sia un principiante o un esperto, Mondly Premium ti offrirà tutto ciò di cui hai bisogno per imparare una nuova lingua in modo efficace e divertente. Con lo sconto del 96% sull’acquisto del piano Premium, non c’è momento migliore per iniziare il tuo viaggio emozionante e gratificante nell’apprendimento di una nuova lingua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.