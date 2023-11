Sconfiggi lo spam con Incogni: super sconto del 55% per il Black Friday

Il Black Friday non riguarda solo grandi sconti su prodotti fisici, ma anche su soluzioni che possono proteggere la tua identità online. Quest’anno, Incogni offre un eccezionale sconto del 55% con il codice coupon BF2023 per aiutarti a combattere la tempesta di chiamate ed e-mail indesiderate e proteggere la tua privacy.

Mitiga rischi, furti, spam e truffe

Chiamate e mail spam possono rivelarsi una vera e propria spina nel fianco. Incogni ti offre la soluzione perfetta per ridurre questo fastidioso problema – e non solo. Forse non lo sai, ma i broker dati creano profili contenenti una gran quantità di dati personali. Informazioni che vengono poi vendute e sfruttate da terze parti, per i più disparati scopi.

Tra questi, appunto, lo spam. Ma anche possibili furti d’identità. Incogni costringe i broker dati a rimuovere le tue informazioni, garantendone sicurezza e privacy. Ecco come funziona:

Crea un account e indica a Incogni quali dati vorresti rimuovere

Configura il tuo profilo, affinché la piattaforma possa contattare i broker al posto tuo per richiedere la rimozione delle informazioni

per richiedere la rimozione delle informazioni Incogni gestirà tutte le interazioni per conto tuo e ti terrà sempre aggiornato su ogni progresso

Con Incogni dici addio a potenziali frodi e truffe e le tue informazioni rimarranno sempre tue e private. Affronta il Black Friday con uno sconto del 55% sul piano annuale: il prezzo scende, così, a soli 6,49 euro al mese. Ricorda di inserire il codice coupon BF2023 per ottenere lo sconto e accedere così alla promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.