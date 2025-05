Sconti Amazon: Fire TV Stick 4K Max a soli 52,99€

Amazon ha in offerta il suo ultimo Fire TV Stick 4K Max, il lettore multimediale di ultima generazione con il quale trasformare ogni televisione in una Smart TV. Tante le novità e i miglioramenti tecnologici per un dispositivo di cui non puoi fare a meno, soprattutto a un prezzo così conveniente: grazie all’offerta a tempo di oggi puoi acquistarlo a soli 52,99€ con il 34% di sconto.

3 ragioni per scegliere Amazon Fire TV Stick 4K Max

Streaming ultraveloce in 4K con Wi-Fi 6E

Più potente che mai: avvio e navigazione rapidissimi

Modalità Ambiente: la tua TV diventa una cornice smart

Amazon Fire TV Stick 4K Max, per uno streaming ancora più potente

Rispetto al modello precedente il nuovo Amazon Fire TV Stick 4K Max include un processore quad-core da 2,0 GHz più potente, uno spazio di archiviazione di 16 GB e il supporto al Wi-Fi 6E per uno streaming in 4K ancora più fluido, anche quando sono connessi più dispositivi.

Oltre a rendere la tua televisione smart (anche quella della camera da letto, della casa dei tuoi genitori o la seconda casa al mare), Amazon Fire TV Stick 4K Max ti consente di ampliare le potenzialità della tua casa intelligente. Hai l’accesso ad Alexa così da poter controllare le serrature, le luci, le prese di corrente, il termostato e le videocamere smart collegate alla rete Wi-Fi di casa tua.

Inoltre, con Amazon Fire TV Stick 4K Max hai la possibilità di trasformare la tua TV in una cornice sulla quale ammirare fotografie ad alta risoluzione e opere d’arte, ma anche avere a vista le cose da fare, le previsioni del tempo e tutto quello di cui hai bisogno grazie ai widget personalizzati.

Ideale per chi…

Vuole il massimo della qualità visiva e sonora

Ha una rete domestica moderna con Wi-Fi 6E

Ama usare la voce per controllare la TV

Il meglio dello streaming è con Amazon Fire TV Stick 4K Max: acquistalo ora approfittando dell’offerta con il 34% di sconto.