Sconti di primavera: AtlasVPN a soli 1,81 euro al mese

Navigare online senza il supporto di una Virtual Private Network è ormai sconsigliabile.

I tanti occhi che si possono posare sulla connessione, da quelli dei pirati informatici fino a quelli degli enti governativi, sono un pericolo costante per la privacy. A ciò si aggiungono una serie di vantaggi legati alle VPN che talvolta non vengono considerati.

Per esempio, attraverso questi servizi è possibile ottenere accesso a siti e contenuti altrimenti riservati ad altri territori. Basti pensare, il tal senso, a chi vuole accedere alla libreria Netflix americana, con contenuti ancora non disponibili in Europa.

L’utilizzo di queste piattaforme, permette anche di risparmiare denaro quando, per esempio, si intendono acquistare dei biglietti aerei.

Ovviamente però, non tutte le VPN si equivalgono. In un mercato così ampio, scegliere un servizio affermato è importante e, sotto questo punto di vista, AtlasVPN offre adeguate garanzie.

AtlasVPN: una VPN con ottime performance e alto livello di sicurezza

Chi fruisce abitualmente di contenuti streaming, anche in 4K, può godersi le serie TV e i film senza alcun tipo di fenomeno come buffering e interruzioni della riproduzione.

Ciò avviene grazie a delle performance di connessione molto elevate, che fanno leva sul protocollo WireGuard. Questo offre al contempo sia prestazioni apprezzabili che standard di sicurezza invidiabili, riservate solo a poche VPN sul mercato.

L’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è costituita da tecnici esperti nel settore, sempre pronti ad aiutare gli iscritti alla piattaforma. A ciò, va aggiunta anche la possibilità di utilizzare un singolo abbonamento con un numero illimitato di dispositivi.

Da Windows a macOS, da Linux fino ad Android e iOS, ma anche Amazon Fire TV e Android TV: AtlasVPN offre app e soluzioni specifiche per ogni tipo di dispositivo usato.

E i costi? Utilizzando il codice coupon SPRINGTIME in fase di iscrizione è possibile ottenere lo sconto dell’81% sull’abbonamento biennale. Ciò significa che è possibile avere tutti i vantaggi di AtlasVPN spendendo appena 1,81 euro al mese.

