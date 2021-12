Sconti sulle Amazon Fire TV: ultima chiamata

Possiamo definirla l'ultima chiamata? Decisamente sì, perché il calendario parla chiaro. Improvvisamente sono infatti tornati gli sconti di Natale sulle Amazon Fire TV, con un taglio deciso al prezzo dell'intera gamma e con consegne garantite nell'immediato (cosa che non succedeva più da tempo). Si tratta però di una “offerta del giorno”, destinata quindi ad esaurirsi rapidamente, ed inoltre l'avvicinarsi del Natale lascia supporre che non si saranno margini ulteriori per ordinativi che possano arrivare in tempo per un pacchetto in più sotto l'albero.

Insomma, una sorta di “ora o mai più” di cui approfittare subito.

Fire TV, tutti gli sconti

Ecco dunque tutti i modelli in sconto in queste ore:

Per vedere la Champions League su Prime Video. Per vedere Netflix. Per goderti il campionato su DAZN. Per le nuove uscite Disney+. Per portare facilmente YouTube sul televisore. Per RaiPlay, per Infinity e per molto altro ancora.

Approfittare di questa ultima chiamata significa rendere più semplice e diretto il proprio rapporto con la smart tv, potendo anche approfittare del pulsante con cui l'interazione avviene tramite i comandi vocali e Alexa. Un ottimo regalo di Natale, ovviamente, con l'opportunità di ricevere il tutto nel giro di poche ore a casa, con spedizione gratuita e prezzo scontato.