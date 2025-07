Sconto 20% su server dedicati Aruba: ecco come attivare la promozione

Hai bisogno di potenza, autonomia e sicurezza per i tuoi progetti online? Aruba ha pensato proprio a te: per un periodo limitato puoi attivare un server dedicato fisico con processore AMD approfittando di uno sconto del 20% e dell’attivazione gratuita.

Ti basta scegliere il modello che preferisci sul sito ufficiale di Aruba, aggiungerlo al carrello e il gioco è fatto.

Cos’è un server dedicato (e perché può davvero aiutarti)

A differenza delle soluzioni condivise, un server dedicato ti offre risorse esclusive: significa che non le devi dividere con nessuno.

È come avere una casa tutta tua invece di un appartamento in condominio. Più spazio, più libertà, più sicurezza. Con un server dedicato Aruba puoi:

Lavorare su progetti complessi come e-commerce molto trafficati o applicazioni aziendali

come e-commerce molto trafficati o applicazioni aziendali Avere massima velocità e stabilità , senza rischi di rallentamenti

, senza rischi di rallentamenti Personalizzare ogni dettaglio: scegli tu configurazioni, software e risorse

Proteggere meglio i tuoi dati e attivare backup o sistemi di emergenza

e attivare backup o sistemi di emergenza Sviluppare soluzioni avanzate con AI in totale autonomia

Gestire più facilmente la crescita del tuo progetto, senza limiti

Se hai un sito con molti visitatori, gestisci un portale aziendale, sviluppi app o stai creando progetti legati all’intelligenza artificiale, un server dedicato è lo strumento giusto. Non devi più preoccuparti di hardware interno o di configurazioni limitate: tutto è gestito su una struttura affidabile, scalabile e sicura. L’offerta di Aruba è disponibile solo per un periodo limitato. Visita il sito ufficiale per scoprire tutti i modelli disponibili, confrontare le caratteristiche e trovare il server più adatto alle tue esigenze. Non perdere l’occasione di risparmiare il 20%, ottenere il setup gratis e migliorare le prestazioni del tuo progetto online.